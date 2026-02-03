Исследование Rambler&Co: россияне рассказали, что их привлекает в Олимпиаде-2026.

Основные источники интереса – победы российских спортсменов и громкие заявления

© Нейросеть

6 февраля 2026 года в Италии стартуют XXV зимние Олимпийские игры без официального участия российской сборной. Медиахолдинг Rambler&Co спросил у интернет-пользователей, как они относятся к мероприятию и будут ли наблюдать за успехами наших соотечественников.

Почти половина (45%) опрошенных россиян заявили, что Олимпийские игры им интересны и они будут за ними следить. Еще 10% планируют смотреть отдельные соревнования, оставшиеся 45% пропустят мероприятие.

Ключевой фактор интереса – успехи соотечественников. Более половины респондентов (58%) заявили, что будут следить за Играми в первую очередь ради побед российских спортсменов. Далее идут политические интриги (23%), затем результаты всех сборных (16%), а допинговые скандалы интересуют минимальную долю аудитории (3%).

Получают олимпийские новости респонденты чаще всего «вживую»: 52% будут следить за трансляциями. Еще 24% – за темой в онлайн-СМИ, 10% – в соцсетях, по 7% – в каналах мессенджеров и через рассказы друзей или коллег.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 22 по 29 января 2026 года, в нем приняли участие 4 614 интернет-пользователей.

В 2026 году впервые в истории стриминговый сервис Okko стал эксклюзивным официальным вещателем Олимпийских игр на национальном рынке, собрав на одной платформе все соревнования, церемонии и дополнительный контент. Все новые пользователи смогут посмотреть соревнования в Okko бесплатно.