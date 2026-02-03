Российские саночники совершат первые спуски на олимпийской трассе

Саночники Дарья Олесик и Павел Репилов во вторник совершат первые спуски на олимпийской трассе. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменов Александр Васин.

"Вчера у нас был осмотр трассы, мы в полном составе участвовали в этом мероприятии, - рассказал он. - Лед хороший, хотя и на тестовых соревнованиях в конце ноября к нему тоже особых вопросов не было, в чем немалая заслуга Международного олимпийского комитета и оргкомитета Игр. Сегодня у нас пройдут тренировки, на которые мы обязательно пойдем. Женщины будут стартовать с юниорского старта, мужчины - с женского. А 4 февраля пройдет уже первая официальная тренировка у мужчин с мужского старта".

Саночники вместе с тренерами прибыли в Олимпийскую деревню ранним утром 2 февраля.

Нейтральные саночники из России на Олимпийских играх будут выступать только в соревнованиях на санях-одиночках. С 7 по 8 февраля пройдут заезды у мужчин, с 9 по 10 февраля - у женщин.