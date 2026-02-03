Российские флаги запретили проносить на олимпийские объекты

Современные и исторические флаги, а также другие предметы, которые могут быть связаны со странами, спортсменам которых разрешено участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, запрещено проносить на все олимпийские объекты. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Российские и белорусские спортсмены выступят на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо в нейтральном статусе. Запрет на пронос флагов действует на соревновательных площадках, в медиацентре и Олимпийской деревне.

На олимпийских объектах запрещено пользоваться велосипедами, самокатами, роликовыми коньками, гироподами, ховербродами. Не разрешается использовать складные стулья, коврики, палатки и фрисби.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля. В Италии выступят 13 российских атлетов, имеющих нейтральный статус.