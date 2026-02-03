Канадский хоккеист Макдэвид поделился ожиданиями от выступления на ОИ

Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился ожиданиями от выступления за национальную команду на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Каждый день — это новый шанс, новая возможность сделать лучший выбор. Я действительно с нетерпением жду этих Олимпийских игр. Я привезу в Италию всё, чему научился, чтобы представлять свою страну. Я долго ждал, чтобы сказать это. Думаю, я по-настоящему осознаю это только тогда, когда окажусь там. Я был в составе сборной Канады до 17 лет, когда впервые надел форму сборной, и с тех пор мечтал об этом моменте. Надеть этот свитер, оказаться в одной комнате с разными поколениями великих игроков — Сидом, Натаном, Селебрини и всеми этими ребятами. Это огромная честь, правда. Мне не терпится попасть в эту комнату. Мне не терпится снова сыграть в хоккей», — написал Макдэвид в статье на сайте The Players' Tribune.