В оргкомитете ОИ признали наличие финансовых трудностей

Финансовая ситуация при подготовке к зимним Олимпийским играм в Италии была очень непростой. Об этом на 145-й сессии Международного олимпийского комитета рассказал генеральный директор оргкомитета турнира Андре Варнье.

"Финансовая ситуация была очень тяжелой в течение несколько лет. Потребовалось много усилий для того, чтобы в этом плане наступила стабильность, - сказал Варнье. - Затраты на проведение Олимпиады оказались гораздо больше тех цифр, которые были указаны в бюджете во время заявочной кампании".

"Каждое наше решение было проанализировано с большой ответственностью. И то, что мы сделали все, можно считать достижением в условиях этих трудностей", - добавил он.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.