Опубликовано расписание соревнований по ски-альпинизму на Олимпиаде-2026

Ски-альпинизм, Олимпиада-2026 в Милане — расписание соревнований, Зимние Олимпийские игры
В пятницу, 6 февраля, в Италии откроется зимняя Олимпиада-2026, в рамках которой будет разыграно 116 комплектов наград. В программе соревнований также присутствует ски-альпинизм с тремя финалами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований, в которых примет участие россиянин Никита Филиппов.
Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Расписание:
19 февраля:
11:50. Спринт, женщины. Квалификация.
12:30. Спринт, мужчины. Квалификация.
14:55. Спринт, женщины. 1/2 финала.
15:25. Спринт, мужчины. 1/2 финала.
15:55. Спринт, женщины. Финал.
16:15. Спринт, мужчины. Финал.
21 февраля:
15:30. Смешанная эстафета. Финал.
