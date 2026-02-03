Опубликовано расписание соревнований по ски-альпинизму на Олимпиаде-2026

В пятницу, 6 февраля, в Италии откроется зимняя Олимпиада-2026, в рамках которой будет разыграно 116 комплектов наград. В программе соревнований также присутствует ски-альпинизм с тремя финалами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований, в которых примет участие россиянин Никита Филиппов.

Олимпиада-2026. Ски-альпинизм. Расписание:

19 февраля:

11:50. Спринт, женщины. Квалификация.

12:30. Спринт, мужчины. Квалификация.

14:55. Спринт, женщины. 1/2 финала.

15:25. Спринт, мужчины. 1/2 финала.

15:55. Спринт, женщины. Финал.

16:15. Спринт, мужчины. Финал.

21 февраля:

15:30. Смешанная эстафета. Финал.