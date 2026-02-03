Министр спорта РФ опубликовал пост перед стартом Олимпиады

Министр спорта Российский Федерации и председатель Олимпийского комитета Михаил Дегтярёв опубликовал пост в преддверии Олимпийских игр 2026 года в Италии.

«Будем болеть за ребят во что бы то ни стало, но, безусловно, наша цель – вернуть на мировую арену всех спортсменов из России под флагом и с гимном», — написал Дегтярёв на своей странице.

Зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Играх выступят 13 российских спортсменов. В пятницу, 6 февраля, в Милане и Кортина-д’Ампеццо официально начнутся зимние Олимпийские игры — 2026. Основные торжества пройдут на олимпийском стадионе «Сан-Сиро» в Милане.