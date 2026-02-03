Названы главные соперницы Петросян на Олимпиаде

Названы главные соперницы российской фигуристки Аделии Петросян на предстоящих Олимпийских играх. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Букмекеры считают таковыми японку Каори Сакамото и американку Алису Лю. Сакамото является фаворитом турнира в женском одиночном катании, коэффициент на ее победу составляет 2,40. Вероятность победы Лю оценивается коэффициентом 3,50. Поставить на победу Петросян можно за 4,00.

29 января букмекеры спрогнозировали количество медалей, которое россияне завоюют на Олимпиаде-2026 в Италии. По мнению аналитиков, представители страны не смогут завоевать больше одной медали. На это событие можно поставить с коэффициентом 1,65. При этом медаль Петросян любого достоинства котируется за 1,90.

Помимо Петросян, на Олимпиаде-2026 в Италии выступят еще 12 российских спортсменов. Все они будут соревноваться в нейтральном статусе. Игры пройдут с 6 по 22 февраля.