Леонова назвала успешный результат для Петросян и Гуменника на ОИ

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Анной ИВАНОВОЙ назвала успешный результат для Аделии Петросян и Петра Гуменника на Играх-2026.

– Место в тройке: это первое, второе или третье. Любое призовое место, – отметила Леонова.

– А какое будет провалом?

– Место не в тройке, соответственно. У Пети очень сильная конкуренция, а у Аделии, мне кажется, должна быть задача – чистые прокаты. При чистых прокатов с элементами ультра-си она должна быть в тройке. Мне кажется, её саму не устроит результат за тройкой.

– Кто главный конкурент у наших фигуристов?

– В мужском катении, скорее всего, это Илья Малинин. Хотя, мне кажется, он просто вне конкуренции. Мы не с ним едим туда бороться, а, наверное, всё-таки больше с японцами.

У Аделии, безусловно, – это в первую очередь японки и во вторую очередь американки.

Японки причем все три, а американки – две.

– Будете ли вы смотреть соревнования фигуристов?

– Если я попаду по времени, обязательно буду смотреть.

Соревнования у мужчин на Олимпиаде пройдут 10 и 13 февраля, а у женщин – 17 и 19 февраля.