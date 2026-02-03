Экс-защитник «Сочи» поделился мнением о подготовке Италии к ОИ-2026

Чемпион Италии Ушнев о хоккейной арене к ОИ-2026: «Итальянцы любят кайфовать, а работать – не очень, вечно переносят на завтра. Когда тянуть некуда, они включаются. Все пройдет нормально»
Бывший защитник «Сочи» и клубов Olimpbet ВХЛ Никита Ушнев поделился мнением о подготовке Италии к Олимпиаде-2026.
В прошлом сезоне 31-летний хоккеист выступал за «Кортину» и стал чемпионом Италии.
– «Санта-Джулия» в Милане – веселье полное. Сроки сдачи катастрофически съехали, площадку собрали меньше стандартной, вместительность сократили, а тестовый матч прерывали из-за дыры во льду. Удивлен?
– Итальянцы любят жить в удовольствие, кайфовать. А вот работать не очень любят. Вечно все переносят на завтра. Сколько они тянули с этой бобслейной трассой? Там уже чуть в другую страну не перенесли соревнования.
Когда прям совсем некуда тянуть, они включаются. Так и с этой хоккейной ареной будет. Ничего они не сорвут, все пройдет нормально, вот увидишь, – сказал Ушнев в интервью Спортсу’‘.
Дмитрий Губерниев: «Я прекрасно понимаю, что я — медийный человек. Чувствую некую социальную ответственность, помимо собственного пиара»
Джон Джон покинет расположение «Зенита» после матча с «Динамо», сообщил Семак: «Ему нужно будет улететь, решить семейные вопросы. В следующем матче он не сыграет»
Роналду сегодня не тренировался с игроками «Аль-Насра», не игравшими с «Аль-Риядом». Форвард недоволен тем, как PIF управляет клубом
Дмитрий Губерниев: «Я прекрасно понимаю, что я — медийный человек. Чувствую некую социальную ответственность, помимо собственного пиара»
Джон Джон покинет расположение «Зенита» после матча с «Динамо», сообщил Семак: «Ему нужно будет улететь, решить семейные вопросы. В следующем матче он не сыграет»
Роналду сегодня не тренировался с игроками «Аль-Насра», не игравшими с «Аль-Риядом». Форвард недоволен тем, как PIF управляет клубом