Олимпиада-2026: что нужно знать о главном событии в мире спорта

С 6 по 22 февраля 2026 года в Италии пройдут XXV зимние Олимпийские игры. Главные соревнования мира развернутся в двух городах — Милане и Кортине-д'Ампеццо. Всего разыграют 116 комплектов медалей в 16 дисциплинах, за награды поборются 2900 атлетов из 92 Национальных олимпийских комитетов. Также в состязаниях примут участие представители России и Белоруссии под нейтральными флагами. Эксклюзивную трансляцию Олимпиады-2026 в России будет вести онлайн-платформа Okko. «Рамблер» подготовил подробный гид по Олимпиаде.

© Tang Xinyu/VCG/TACC

Коротко: главные ответы про Олимпиаду-2026

Даты: 6–22 февраля 2026 года.

Место проведения: Милан и Кортина-д’Ампеццо, Северная Италия.

Сколько разыграют медалей: 116 комплектов наград в 16 дисциплинах.

Сколько участников: 2900 спортсменов из 92 Национальных олимпийских комитетов.

Сколько российских спортсменов: 13 атлетов под нейтральным флагом.

Где смотреть трансляцию в России: стриминговый сервис Okko.

Где и когда пройдут зимние Олимпийские игры — 2026

Зимняя Олимпиада в этом году пройдёт с 6 по 22 февраля в Италии. Основные соревнования развернутся на спортивных объектах в итальянской столице моды Милане, а также в горнолыжном курортном городе Кортина-д'Ампеццо и его окрестностях.

Для страны предстоящие Олимпийские игры — 2026 станут четвёртыми по счёту. Первая зимняя Олимпиада проходила в Кортина-д'Ампеццо в 1956 году. В 1960-м летние соревнования принял Рим, а в 2006-м Игры состоялись в Турине.

Олимпийские объекты и арены

Где и когда пройдёт церемония открытия

© Michael Kristen/Imago/TACC

Официальная церемония открытия зимних Олимпийских игр — 2026 состоится на миланском стадионе «Сан-Сиро» (другое название — стадион «Джузеппе Меацца») 6 февраля. Как отмечается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК), «Сан-Сиро» построили ровно 100 лет назад — в 1926 году. Стадион не раз принимал у себя знаковые футбольные соревнования, например финалы Лиги чемпионов УЕФА. На нём проводили концерты звёзды мировой величины.

В день открытия Олимпиады на «Сан-Сиро» соберутся около 77 тысяч зрителей со всего мира, сообщается на сайте МОК. Перед ними и ещё миллионами телезрителей выступят известные артисты, спортсмены, представители шоу-бизнеса и другие знаковые фигуры.

Например, в церемонии примут участие итальянские звёзды — поп-исполнительница Лаура Паузини, оперный певец, тенор Андреа Бочелли, актрисы Сабрина Импаччиаторе (сериал «Белый лотос», 2-й сезон) и Матильда Де Анджелис («Дракула»). Также ожидается выступление американской поп-легенды Мэрайи Кэри.

Во время церемонии почтят память ушедшего из жизни в сентябре 2025 года выдающегося модельера Джорджо Армани, который создавал спортивную форму для сборной Италии.

Где и когда пройдёт церемония закрытия

Церемония закрытия Олимпиады-2026 состоится 22 февраля на стадионе «Верона-Олимпик-Арена» в Вероне.

Ключевые спортивные арены

Для соревнований в Италии подготовили 15 олимпийских объектов. Игры пройдут на большой территории, охватывающей не только Милан и Кортина-д'Ампеццо, но и регионы Валь-ди-Фьемме, Вальтеллина и город Верону.

Среди ключевых спортивных объектов, помимо стадионов «Сан-Сиро» и «Верона-Олимпик-Арена», значатся:

«Милано-Санта-Джулия-Айс-Хоккей-Арена» (Милан). На крытой арене вместимостью 14 тысяч человек пройдут матчи по хоккею с шайбой.

«Стельвио-Ски-Сентер» (Вальтеллина). Горнолыжный центр с трибунами на 7 тысяч мест. Примет соревнования по горнолыжному спорту и дебютному ски-альпинизму.

«Тофане-Элпайн-Скиин-Сентер» (Кортина-д’Ампеццо). Ещё один горнолыжный центр, где пройдут состязания по горнолыжному спорту. Центр рассчитан на тысячу зрителей.

«Антерсельва-Биатлон-Арена» (Кортина-д’Ампеццо). Стадион вместимостью 19 тысяч зрителей — регулярная площадка этапов Кубка мира по биатлону.

Полный список и описание объектов можно посмотреть на сайте МОК.

Программа соревнований: виды спорта и дисциплины

Сколько видов спорта заявлено

© Sem van der Wal/ANP/Sipa USA/TACC

В этом году спортсмены будут соревноваться за звание лучших в 16 зимних видах спорта, сообщается на сайте МОК.

Полный список видов спорта

В программу зимних Олимпийский игр — 2026 вошли:

лыжные гонки, фигурное катание, горнолыжный спорт, прыжки с трамплина, конькобежный спорт, хоккей с шайбой, биатлон, лыжный фристайл, санный спорт, шорт-трек, сноуборд, бобслей, кёрлинг, лыжное двоеборье, скелетон, ски-альпинизм.

Как отмечается на сайте Олимпийского комитета России, ски-альпинизм вошёл в программу впервые в истории. Соревнования в этом виде спорта включают в себя восхождение в горы с лыжами, а также последующий спуск на скорость.

Сколько комплектов медалей разыграют

В этом году на зимних Олимпийских играх разыграют 116 комплектов медалей. Это на семь больше, чем на прошлой зимней Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), указано на сайте МОК.

Медали в цифрах

Самое большое количество комплектов традиционно разыграют в лыжном фристайле, конькобежном спорте, лыжных гонках, биатлоне и сноуборде:

15 комплектов в лыжном фристайле (разные мужские, женские и смешанные дисциплины);

14 комплектов в конькобежном спорте (разные мужские и женские дистанции);

12 комплектов в лыжных гонках (разные мужские и женские дистанции);

11 комплектов в биатлоне (мужские, женские и смешанные эстафеты);

11 комплектов в сноуборде (разные мужские и женские номинации, смешанный командный сноуборд-кросс);

10 комплектов в горнолыжном спорте (разные виды спусков в мужских и женских категориях);

9 комплектов в шорт-треке (командные мужские и женские эстафеты на разную дистанцию, смешанная командная эстафета);

6 комплектов в прыжках с трамплина (разные мужские, женские и смешанные номинации);

5 комплектов в фигурном катании (женское и мужское одиночное катание, парное катание, танцы на льду, командные соревнования);

5 комплектов в санном спорте (мужские и женские двойки и четвёрки, смешанные команды);

4 комплекта в бобслее (женские и мужские двойки и четвёрки);

3 комплекта в кёрлинге (мужчины, женщины и дабл-микст);

3 комплекта в лыжном двоеборье (три вида мужских дисциплин);

3 комплекта в скелетоне (мужские, женские и смешанные номинации);

3 комплекта в ски-альпинизме (мужской и женский спринт, смешанная эстафета);

2 комплекта в хоккее с шайбой (мужская и женская номинации).

Самые рейтинговые дисциплины

Самыми популярными видами спорта на зимней Олимпиаде у российских зрителей традиционно являются хоккей, фигурное катание, биатлон и лыжные гонки. Также россияне интересуются кёрлингом.

При этом больше всего комплектов медалей на Олимпиаде-2026 разыграют в лыжном фристайле, конькобежном спорте и лыжных гонках (15, 14 и 12 соответственно). 11 комплектов разыграют в биатлоне, 5 — в фигурном катании, 3 — в кёрлинге и 2 — в хоккее.

Расписание и календарь: даты стартов и где их смотреть

Несмотря на то что официально Олимпиада-2026 стартует 6 февраля, сами соревнования начнутся 4 февраля. В этот день пройдут первые сессии по кёрлингу. Финалы в этом виде спорта состоятся 10 и 20–22 февраля.

С 5 февраля и до конца Игр будут проходить турниры по хоккею: финалы состоятся 19 (женский) и 22 (мужской) февраля. Также 5 февраля стартуют состязания по сноуборду.

В первой половине Олимпиады-2026 (6–12 февраля) стартуют соревнования в горнолыжном спорте, прыжках с трамплина, фристайле и санном спорте. В середине олимпийской программы (13–18 февраля) главные соревнования пройдут в фигурном катании, где разыграют большинство комплектов, и в скелетоне. Также продолжатся фристайл и шорт-трек. В этот же период завершатся турниры по горнолыжному спорту и сноуборду.

Финальная неделя (19–22 февраля) станет кульминацией для фигурного катания, бобслея, фристайла. Также в эти дни пройдут соревнования по ски-альпинизму.

Посмотреть полное расписание стартов по каждой дисциплине можно на официальном сайте МОК в разделе «Расписание соревнований».

Факел и олимпийский огонь

Эстафета олимпийского огня

© ORESTIS PANAGIOTOU/EPA/TACC

Церемония зажжения олимпийского огня состоялась в греческой Олимпии 26 ноября 2025 года. Греческий этап эстафеты проходил с 26 ноября по 4 декабря, а затем огонь передали организаторам Олимпиады-2026.

Итальянский этап проходил по всем 110 провинциям страны. Более 10 тысяч факелоносцев, среди которых были именитые спортсмены, артисты, бизнесмены и просто прошедшие отбор граждане, преодолели 12 тысяч километров, сделав за 63 дня 60 остановок в разных городах Италии.

В Кортина-д’Ампеццо факел прибыл 26 января. Дата была приурочена к 70-летию проведения первых в истории этого города зимних Олимпийских игр. В день открытия Олимпиады, 6 февраля, факел прибудет на стадион «Сан-Сиро».

Две чаши олимпийского огня

Главным моментом церемонии открытия станет зажжение чаши олимпийского огня. Впервые в истории Олимпийских игр будут задействованы две чаши с огнём: в Милане (на одном из знаковых памятников города — Арке Мира) и в Кортина-д’Ампеццо (в историческом центре горного курорта на Пьяцца Дибона). События будут одновременно транслироваться в прямом эфире.

Факел

Дизайн факела для зимней Олимпиады-2026 разработало архитектурное бюро Carlo Ratti Associati, сообщается на сайте МОК. Факел получил название Essential, он выполнен из переработанного алюминия светло-сине-зелёного цвета и весит 1060 граммов. В качестве топлива используется возобновляемый сжиженный углеводородный газ, получаемый преимущественно из отходов.

Символика Олимпиады-2026

Эмблема

Эмблема зимних Олимпийских игр 2026 года — Futura — выполнена в виде стилизованного числа 26, которое будто нарисовано единой плавной линией на снегу. Разработкой знака занималась компания Landor & Fitch.

Впервые в истории Олимпиады эмблему выбрали путём всенародного голосования в мобильном приложении. Во время финала музыкального фестиваля в Сан-Ремо 6 марта 2021 года олимпийские чемпионы Федерика Пеллегрини и Альберто Томба представили зрителям два варианта эмблемы — Dado и Futura. По результатам голосования победу одержал второй.

Талисманы

© MATTEO CORNER/EPA/TACC

Талисманами Игр стали горностаи Тина и Мило, названные в честь городов-организаторов. Публике их представили 7 февраля 2024 года на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, а их прообразы были выбраны среди рисунков школьников из города Таверна.

Тина в светлой зимней шубке олицетворяет зимние Олимпийские игры, символизируя искусство, музыку и преобразующую силу красоты. У её брата Мило тёмная шубка и нет одной лапки. Он использует свой хвост, чтобы вести активную жизнь, демонстрируя изобретательность, силу воли и творчество.

Мило стал символом Паралимпийских игр-2026, которые будут проходить с 6 по 15 марта. Оба персонажа изображены в окружении шести подснежников по имени Фло.

Слоган и девиз

Слоган: Citius, Altius, Fortius — Communis («Быстрее, выше, сильнее — вместе», лат.)

Девиз: IT’s Your Vibe («Это твоя атмосфера», англ.)

Олимпийские игры всегда имеют слоган и девиз. Слоган утверждает Международный олимпийский комитет, и он может не меняться годами. А девиз придумывает страна-организатор.

С 2021 года МОК утвердил новый слоган. К уже знакомой любителям спорта формулировке «Быстрее, выше, сильнее» (лат. Citius, Altius, Fortius) прибавилось ещё одно слово, и теперь он звучит так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (Citius, Altius, Fortius — Communis, лат.).

Девиз Олимпиады в Милане и Кортине-2026 был представлен оргкомитетом соревнований в марте 2025 года. Это фраза IT’s Your Vibe («Это твоя атмосфера»). Первое слово в девизе — IT — исполнено в виде аббревиатуры. Такой стилистический ход создаёт прямую ассоциацию с английским названием страны — хозяйки соревнований — Italy.

Как отмечали представители оргкомитета, такой девиз по задумке служит основой для множества производных фраз. Достаточно заменить одно слово, чтобы получить новый слоган для города (IT’s Milano), спортивной дисциплины (IT’s Figure Skating) или ценности (IT’s Talent). Такие адаптированные версии будут повсеместно встречаться на спортивных аренах Игр.

Медали Олимпиады-2026

Медали Олимпийских игр в Милане и Кортине представляют собой две объединённые олимпийскими кольцами половины круга. Это символизирует неразрывную связь спортсменов с их помощниками. Главная особенность медалей — полная экологичность.

Награды изготовил Государственный институт монетного двора и полиграфии Италии (IPZS) из переработанного металла, полученного из отходов собственного производства. Для отлива использовались индукционные печи, работающие на «зелёной» энергии.

Россияне на Олимпиаде-2026: статус, ограничения, список

© Maxim Thore/Bildbyran via ZUMA/TACC

В каком статусе могут выступать и ключевые ограничения

До участия в Олимпиаде-2026 допустили 13 российских спортсменов. Но есть ограничения. Выступать россияне могут только в индивидуальных зачётах, под нейтральным флагом и без исполнения гимна страны. Также им нельзя принимать участие в церемонии открытия и закрытия. Командные соревнования для наших спортсменов по-прежнему недоступны.

Олимпийский турнир по хоккею впервые пройдёт без участия сборной России. Кроме того, некоторые из семи международных федераций зимних видов спорта не допустили российских атлетов к квалификации.

Например, Международный союз биатлонистов (IBU) сохранил запрет. В то же время девять бобслеистов и скелетонистов, получивших нейтральный статус от Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), не успели набрать необходимые для отбора рейтинговые очки.

Поэтому, как писал Forbes Sport, зимние Игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо войдут в историю как первые в XXI веке, где российская команда будет одной из самых малочисленных. Для сравнения: на летних играх в Париже в 2024 году выступало 15 россиян, тоже под нейтральным флагом.

Итоговый список россиян на Олимпиаду-2026

28 января МОК утвердил окончательный список российских спортсменов, которые смогут выступать на соревнованиях. Его опубликовал на своём сайте Центр подготовки сборных команд России. Право выступить в Италии получили:

Аделия Петросян (фигурное катание), Пётр Гуменник (фигурное катание), Дарья Олесик (санный спорт), Павел Репилов (санный спорт), Ксения Коржова (конькобежный спорт), Анастасия Семёнова (конькобежный спорт), Семён Ефимов (горнолыжный спорт), Юлия Плешкова (горнолыжный спорт), Алёна Крылова (шорт-трек), Иван Посашков (шорт-трек), Никита Филиппов (ски-альпинизм), Дарья Непряева (лыжные гонки), Савелий Коростелёв (лыжные гонки).

Где смотреть Олимпиаду-2026

© MATHIAS BERGELD/Bildbyran/Sipa USA/TACC

Эксклюзивные права на показ Олимпиады-2026 в России выкупила онлайн-платформа Okko. Как ранее писал «Рамблер» со ссылкой на пресс-релиз сервиса, здесь можно будет посмотреть все соревнования в прямом эфире или в записи.

На Okko будут доступны все состязания, финалы и медальные события целиком, в отличном качестве и с профессиональными комментариями. Смотреть трансляции можно будет на любом устройстве — от смарт-ТВ до телефона. Пользователей также ждут альтернативные звуковые дорожки, лучшие моменты (хайлайты), эксклюзивные программы, аналитика, новости, интервью и репортажи.

Время трансляций главных событий:

Церемония открытия — 6 февраля, 22:00 по московскому времени.

Церемония закрытия — 22 февраля, 22:30 по московскому времени.

Хоккей. Матч за 3-е место (мужчины) — 21 февраля, 22:40 по московскому времени. Финал — 22 февраля, 16:10 по московскому времени.

Лыжные гонки. Финал по скиатлону (женщины) — 7 февраля, 15:00. Финал по скиатлону (мужчины) — 8 февраля, 14:30 по московскому времени. Масс-старт 50 км, классический стиль (мужчины) — 21 февраля, 13:00 по московскому времени. Масс-старт 50 км, классический стиль (женщины) — 22 февраля, 12:00 по московскому времени.

Биатлон. Смешанная эстафета 4*6 км — 8 февраля, 16:05 по московскому времени. Масс-старт 16 км (мужчины) — 20 февраля, 16:15 по московскому времени. Масс-старт 12,5 км (женщины) — 21 февраля, 16:15 по московскому времени.

Фигурное катание. Танцы на льду, финал — 11 февраля, 21:30 по московскому времени. Одиночное катание (мужчины), финал — 13 февраля, 21:00 по московскому времени. Спортивные пары, финал — 16 февраля, 22:00 по московскому времени. Одиночное катание (женщины), финал — 19 февраля, 21:00 по московскому времени.

Узнать расписание всех соревнований, дату и время их проведения можно на Okko.

Федеральные каналы транслировать Олимпиаду-2026 не будут. Возможны репортажи с отдельных событий.

Вопросы-ответы про Олимпиаду-2026

Какая сборная будет самой многочисленной?

Больше всего спортсменов будут представлять США — 233 человека: 118 мужчин и 115 женщин. Они выступят во всех 16 представленных видах спорта.

Какая сборная будет самой малочисленной?

Несколько стран будет представлять всего по одному спортсмену. Это Бенин, Боливия, Венесуэла, Гвинея-Бисау, Кения, Колумбия, Малайзия, Мальта, Монако, Нигерия, Пуэрто-Рико, Сан-Марино, Сингапур, Уругвай, Эквадор и Эритрея.

Какие сборные примут участие в зимней Олимпиаде впервые?

Сборные Бенина, Гвинеи-Бисау и Объединённых Арабских Эмиратов примут участие в зимней Олимпиаде впервые. Первые две страны будут представлять по одному спортсмену, а ОАЭ — двое.

Когда прошли первые зимние Олимпийские игры?

Впервые зимние Олимпийские игры прошли в 1924 году во французском городе Шамони. Участие в них принимали 293 спортсмена из 16 стран. Они состязались в 9 видах спорта.

Какие самые старые сборные — участники зимней Олимпиады-2026?

Среди стран, которые принимают участие в зимней Олимпиаде с самого начала, — Франция, Италия, США, Бельгия, Великобритания, Австрия, Польша и другие.

Кто станет самым молодым и самым опытным участником из России?

Самой молодой участницей из России станет 18-летняя фигуристка Аделия Петросян.

Самым опытным участником в составе российской делегации будет 29-летний горнолыжник Семён Ефимов.

Прямые трансляции с Олимпиады смотрите тут.