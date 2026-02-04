Тренер сборной Франции хотел бы видеть российских хоккеистов на ОИ

Главный тренер сборной Франции Йорик Трей как болельщик хотел бы видеть россиян на олимпийском хоккейном турнире в Италии. Об этом он рассказал ТАСС.

Международная федерация хоккея (IIHF) в марте 2022 года по рекомендации Международного олимпийского комитета не стала допускать россиян на международные турниры. Такая же рекомендация сохранилась и на время Олимпийских игр. Сборная Франции заменила россиян в мужском олимпийском турнире. В последний раз французы играли на Олимпиаде в 2002 году.

"Мы не можем это контролировать, таковы правила. Мы осознаем, что должны быть здесь, потому что мы проиграли в квалификационном турнире команде Латвии и получили wild card ("специальное приглашение" - прим. ТАСС) как лучшая из вторых команд", - сказал Трей.

"Я сам большой хоккейный фанат, как и другие болельщики по всему миру, и осознаю наше положение и то, что это турнир высокого качества. Мы все понимаем, что любим видеть Россию, одну из великих хоккейных наций в мире. И я понимаю, что люди хотели бы видеть матчи россиян с канадцами, американцами, финнами, но, повторюсь, мы не можем это контролировать. Мы понимаем, что это привилегия - быть здесь", - добавил он.

Мужской турнир Олимпиады пройдет с 11 по 22 февраля в Милане.