Милонов отреагировал на запрет российских флагов на Олимпиаде-2026

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за днём» Анной Ивановой оценил запрет проносить всю российскую символику на Олимпиаду-2026 в Италии.

– Не надо туда ходить, не надо её смотреть. Это сборище дегенераторов. Поэтому нормальные люди на эту Олимпиаду не пойдут. И смотреть там не на что. Если там запрещены даже российские флаги, символика нашей страны, кто из нормальных людей будет на это смотреть? Не надо пытаться им помочь и легализовать их тем, что вот мы там всё равно без флагов, всё равно без шевронов и так далее. Нет, значит, нет. Олимпиада перестала быть интересным спортивным событием, поэтому ещё можно на неё просто не обращать внимания и показывать не надо. Ой, лучше «Мир животных» или какое-нибудь кино, например, «Чебурашку», – считает Милонов.

Зимняя Олимпиада-2026 состоится в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. На ней в нейтральном статусе выступят 13 российских спортсменов.

Прямые трансляции с Олимпиады смотрите тут.