Популярный американский рэпер Снуп Догг принял участие в эстафете олимпийского огня в преддверии старта Олимпийских игр— 2026 в Италии.

© Соцсети

Снуп Догг является почётным тренером сборной США на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Также он будет работать на американском телеканале NBC и стриминговом сервисе Peacock. Рэпер уже работал на летней Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 пройдёт 6 февраля, предварительные соревнования начались уже сегодня, 4 фераля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов.