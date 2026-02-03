Экс-хоккеист сборной России назвал претендентов на олимпийское золото

Бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко рассказал о главных претендентах хоккейного турнира Олимпиады 2026 года.

«Канадцы везут мощнейший состав. Американцы могут составить им конкуренцию. Ещё за победу могут побороться чехи. На молодёжном чемпионате мира они выглядели очень неплохо» - сказал Терещенко.

Зимняя Олимпиада пройдёт с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д Ампеццо. В хоккейном турнире впервые с 2014 года примут участие все сильнейшие хоккеисты из НХЛ. Это решение было принято руководством Лиги в феврале 2024 года. Первоначально НХЛ планировала участвовать в Олимпиаде 2022 года, но из-за пандемии коронавируса отказалась от этого решения.

По данным букмекеров главными фаворитами Олимпиады являются две североамериканские сборные – Канады и США. На победу Канады коэффициент 2,1 а на золото американцев 2,9 На третьем месте по вероятности победы находится национальная сборная Швеции – 6,2 на их золото. Шансы сборной Финляндии оцениваются коэффициентом 9,5 Финны являются действующими олимпийскими чемпионами. На победу сборной Чехии коэффициент 13 ровно.

Сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. Это решение неоднократно продлевалось Международной федерацией хоккея(IHF). На Олимпиаде 2022 российская сборная взяла серебряные медали, уступив в финале сборной Финляндии со счётом 1:2.

Прямые трансляции с Олимпиады смотрите тут