41-летняя горнолыжница из США Вонн выступит на ОИ-2026 с разрывом связки колена

Олимпийская чемпионка 2010 года по горным лыжам американка Линдси Вонн заявила, что выступит на Играх-2026 даже несмотря на разрыв крестообразной связки колена.

Травму спортсменка получила совсем недавно на этапе Кубка мира в Швейцарии. При спуске она не удержалась на ногах и упала в защитную сетку. Ее доставили в больницу, где 41-летней спортсменке сообщили неутешительную новость. У нее диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена.

Но Вонн решила не сдаваться и объявила, что выступит на Олимпиаде даже с такой травмой. О чем она и сообщила в своих соцсетях.

"В прошлую пятницу я полностью порвала переднюю крестообразную связку колена. Это крайне тяжелая новость, которую я получила за неделю до Олимпийских игр. После обширных консультаций с врачами, интенсивной терапии и тестов, а также сегодняшнего катания я определила, что способна соревноваться в скоростном спуске в воскресенье. Конечно, мне еще предстоит одна тренировочная попытка, как того требует регламент для участия в воскресной гонке, но я уверена в способности своего тела выступать", - написала она.

Спортсменка добавила, что продолжит консультации с врачами, но от выхода на старт отказаться не готова.