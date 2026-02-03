Тренер российских саночников поделился впечатлениями от прибытия в олимпийскую деревню

Александр Васин, тренер российских саночников Дарьи Олесик и Павла Репилова, которые примут участие в Олимпийских играх — 2026, рассказал о прибытии в олимпийскую деревню вместе со своими подопечными и об атмосфере приёма на месте проведения соревнований.

© Чемпионат.com

«Перелёт прошёл нормально, прилетели в Милан уже в районе десяти часов вечера. Итальянцы — очень радушные люди. Границу прошли очень быстро. Дорога в Кортину заняла около пяти часов, прибыли в Олимпийскую деревню уже под утро. Мы живём в мобильных домах, в каждом доме по два жилых отсека, всё удобно, никаких проблем не испытываем. Мы вместе с коллегой Иваном Невмержицким живем в одном блоке, Павел и Дарья пока живут по одиночке, но к ним подселят попозже наших горнолыжников, которые тоже скоро подъедут на Олимпиаду. Что касается столовой в Олимпийской деревне, то питание там хорошее, как и на других Олимпийских играх, голодным точно не останешься. Народ только съезжается, свободных мест в столовой пока очень много, но саночники уже все прибыли», — цитирует Васина ТАСС.

Прямые трансляции с Олимпиады смотрите тут

Олимпиада в Италии начнётся 6 февраля.