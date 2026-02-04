Тутберидзе рассказала об ухудшении состояния Петросян перед Олимпиадой

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в сериале Okko «Метод Тутберидзе» рассказала о состоянии здоровья своей ученицы Аделии Петросян накануне стартующих зимних Олимпийских игр 2026 года.

Тутберидзе отметила, что после новогодних праздников, 2-4 января, Петросян находилась в хорошей форме и успешно выполняла сложные прыжки. Однако 5 января на тренировке фигуристка столкнулась с сильными болями, которые ограничили ее подвижность и вынудили прервать занятия. По словам самой спортсменки, болевые ощущения повлияли на технику исполнения элементов.

Короткая программа фигуристки запланирована на 17 февраля, произвольная — на 19 февраля.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Этери Тутберидзе прибыла в Милан на Олимпийские игры-2026.

