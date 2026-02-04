Как в России планируют смотреть Олимпийские игры. Исследование Rambler&Co

Часть респондентов будут готовить или покупать «счастливое блюдо» под просмотр важных соревнований.

Медиахолдинг Rambler&Co и аналитики Купера провели опрос и узнали у россиян, как они относятся к Олимпиаде и как будут смотреть зимние игры, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине. Оказалось, что большинство россиян будут наблюдать за играми из дома с любимыми блюдами.

Россияне планируют смотреть зимние Олимпийские игры чаще всего ради конкретного вида спорта или спортсмена (14%), а для 11% – это важное масштабное событие, на просмотр которого они специально выделяют время. Еще 11% будут смотреть игры, чтобы быть в курсе мировых событий, по 9% – ради спортивного азарта и эмоций и для того, чтобы соблюдать традицию. Для 7% опрошенных это дополнительный повод собраться с семьей или друзьями.

Подавляющее большинство опрошенных (95%) будет наблюдать за играми из дома с любимой едой и напитками. Остальные 5% планируют смотреть Олимпиаду в гостях у друзей или родственников, в коворкинге или офисе, в дороге с мобильного устройства, в баре, пабе или ресторане или на публичной фан-зоне. В этом году эксклюзивные права на официальное вещание Олимпийских игр получил стриминговый сервис Okko.

Большинство россиян (78%) для просмотра спортивных событий готовят еду дома. Еще по 9% покупают или заказывают снеки и закуски, а также напитки. Заказывают готовую еду с доставкой или отправляются за ней в кафе или бар 4% опрошенных.

Обычно спортивные трансляции сопровождает домашняя горячая еда (19%). По 16% предпочитают простые перекусы по типу сэндвичей и полезные закуски – орехи, фрукты, овощи, протеиновые батончики. 7% готовят полуфабрикаты – котлеты, пельмени и прочее, столько же берут соленые снеки, в том числе чипсы, орешки, сухарики, крекеры. По 6% предпочитают готовые закуски и фастфуд. Реже всего выбирают сладости – шоколад, печенье, мороженое и азиатскую еду – например, роллы или лапшу (6%). А 17% отметили другие блюда.

Среди самых популярных напитков под просмотр Олимпийских игр – чай (32%) и кофе (18%). Также 10% пьют безалкогольное пиво или сидр, столько же – просто воду. Газировки и соки выбирают 14% опрошенных. Еще 17% отметили другие напитки.

Примечательно, что 5% россиян специально выбирают под просмотр блюда и напитки, которые ассоциируются у них с определенным видом спорта или страной, за которую они болеют. Либо готовят или покупают одно и то же «счастливое» блюдо к важным соревнованиям.

Чаще всего россияне обсуждают с друзьями самые интересные моменты соревнований (46%), смотрят их с близкими (22%) и следят за мемами в интернете (22%). Среди других интересных традиций – включать национальные песни для поднятия духа и надевать атрибутику страны (5%).

Что касается конкретных видов спорта, в зимних Олимпийских играх россияне чаще всего будут следить за фигурным катанием (35%) и биатлоном (33%). Еще 9% нравится наблюдать за лыжными гонками, 5% – за прыжками на лыжах с трамплина, а 4% включают Олимпиаду ради горнолыжного спорта. Бобслей, керлинг, санный спорт, скелетон и фристайл набрали по 2%, а конькобежный спорт, шорт-трек, лыжное двоеборье и ски-альпинизм – по 1%.

Опрос проводился с 28 января по 2 февраля 2026 года, в нем приняли участие 2063 человека в возрасте от 18 до 60 лет. Среди них – 48% женщин и 52% мужчин.