Выяснилось, как будет выглядеть жилье спортсменов на время ОИ-2026

В сети появилось видео, как выглядит жильё спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде-2026 в Италии. Обзор гостиницы опубликовал аккаунт Offside в соцсети.

Олимпиада откроется 6 февраля и продлится до 22 февраля. Соревнования пройдут в нескольких локациях — Милане, Кортина д'Ампеццо, Валь-ди-Фьемме, Валльтеллине.

В Олимпийских играх — 2026 из россиян примут участие 13 спортсменов: Аделия Петросян, Пётр Гуменник (оба — фигурное катание), Дарья Непряева, Савелий Коростелёв (оба — лыжные гонки), Никита Филиппов (ски-альпинизм), Дарья Олесик, Павел Репилов (оба — санный спорт), Семён Ефимов, Юлия Плешкова (оба — горные лыжи), Алена Крылова, Иван Посашков (оба — шорт-трек), Ксения Коржова, Анастасия Семёнова (обе — конькобежный спорт).