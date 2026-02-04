ОИ в Италии сравнили с Олимпиадой в Сочи

Румынский, а ранее российский биатлонист Дмитрий Шамаев сравнил организацию Олимпийских игр в Сочи в 2014 году с уровнем олимпийской инфраструктуры в Италии в преддверии Игр-2026.

– Вернёмся к теме Олимпиады. Много говорили, что в Италии какие-то объекты не готовы к Играм. Как бы вы оценили готовность биатлонной инфраструктуры?

– Я был там ровно год назад. По-моему, всё готово. Но, если сравнивать с Сочи, конечно, это другой уровень. В Сочи просто снесли гору, сделали все условия: крутые гостиницы, в одном месте проводили соревнования, все жили в одной деревне. Здесь всё-таки сэкономили по сравнению с Сочи.

Не знаю, будет ли ощущение Олимпийских игр. Мы будем жить, как на Кубке мира, – все в разных отелях, неподалёку от трассы. Не будет как таковой олимпийской деревни.

На четыре места разбиты соревнования. Биатлон – в одном месте, лыжи – в другом. Командные виды – в третьем. Фристайл и горные лыжи – в четвёртом месте. И между ними очень большие расстояния. Всё это посмотреть не получится, – приводит слова Шамаева «Спорт день за днём».