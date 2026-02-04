Журова дала совет российским конькобежкам, выступающим на ОИ

Российские конькобежки должны иметь амбициозный настрой перед стартом Олимпийских игр в Италии. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

"Девчонки молодые, для них это первый олимпийский опыт, - сказала Журова. - Первая Олимпиада, там всегда думаешь: "Не вижу преград, несусь вперед". Молодой амбициозный настрой может сыграть свою роль. Никто не делает на них ставок, можно ехать спокойно. Никогда не знаешь, что может случиться. На Олимпиаде всякое случается. В том же масс-старте может произойти все что угодно. Мы будем болеть. Не только за конькобежцев, но и за всех ребят".

В конькобежном спорте на Олимпиаде в Италии выступят россиянки Ксения Коржова и Анастасия Семенова. Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. Всего в Италии выступят 13 отечественных атлетов, имеющих нейтральный статус.