Тарасова оценила перспективы Петросян на ОИ

Выступление российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде будет зависеть от того, насколько она сможет восстановиться от травмы. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее Тутберидзе сообщила онлайн-кинотеатру Okko, что Петросян испытывала боль во время тренировок за месяц до начала Олимпийских игр.

"Есть боль и травмы, с которыми не сделаешь ультра-си. Надорвутся связки и все. Надежда, что не повлияет на выступление? Меня нельзя спрашивать об этом. Это нужно спрашивать у Тутберидзе и врача сборной", - сказала Тарасова.

Петросян 18 лет. Она является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей финалов Гран-при России.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Фигуристки покажут короткую программу 17 февраля, произвольную - 19 февраля.