Подписчики «Чемпионата» поддержали российских фигуристов в преддверии Олимпиады

Спортивный портал в рамках своего ежегодного проекта «Король и Королева фигурки» собрал более 100 видеообращений от болельщиков.

© Нейросеть

В конце января «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) предложил своим читателям и поклонникам фигурного катания объединиться и поддержать Петра Гуменника и Аделию Петросян на зимних Олимпийских играх в Италии.

© Предоставлено спортивным порталом "Чемпионат"

Подписчики портала приняли участие в инициативе и за 2 недели прислали более 100 видеообращений в редакцию «Чемпионата». Они сочиняли стихотворения, играли на фортепиано, рисовали плакаты, катались на коньках и разыгрывали сценки.

Вячеслав Опахин, главный редактор спортивного портала «Чемпионат»:

«Проект ”Король и Королева фигурки” изначально был задуман как премия для лучших фигуристов России. Однако если раньше подписчики “Чемпионата” принимали участие только в голосовании, то теперь им представилась возможность напрямую физически поддержать наших фигуристов на Олимпиаде. Приятно было получить отклики от такого большого количества наших читателей – это говорит о том, что наши спортсмены всегда могут рассчитывать на поддержку болельщиков».

Профессиональные спортсмены не остались в стороне и тоже приняли участие в поддержке. Свои видеонапутствия прислали двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, олимпийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Тарасова, актёр Фёдор Федотов, а также действующие фигуристы: Таисия Щербинина, Анна Щербакова, Дмитрий Евгеньев и Анастасия Мухортова.

© Предоставлено спортивным порталом "Чемпионат"

Татьяна Волосожар, двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию:

«Дорогие наши будущие олимпийцы! Я желаю вам терпения и трудолюбия. У вас всё обязательно получится».

Семён Елистратов, олимпийский чемпион по шорт-треку:

«Наши любимые, уважаемые олимпийцы, мы все в нашей большой стране болеем за вас, держим кулачки! Самое главное – ничего не бойтесь. Вся страна с вами! Только вперёд!»

Авторы самых лучших напутствий получат в награду официальные сувениры Олимпиады, привезенные из Милана, и фирменные подарки от «Чемпионата».

Голосование пройдёт в тематическом ТГ-канале спортивного портала «Ход коньком».