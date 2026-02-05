Украинский скелетонист Гераскевич обвинил россиян в несоблюдении нейтральности

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич усомнился в честности получения нейтрального статуса российскими спортсменами для участия в Олимпиаде 2026 года. Его слова передает BBC.

«Если учитывать, что они готовились к соревнованиям в Крыму или поддерживали СВО в социальных сетях, назвать их нейтральными атлетами — это определенно неправильно. Потому что они таковыми не являются», — заявил Гераскевич.

Ранее стало известно, что 13 российских спортсменов, получивших приглашения от Международного олимпийского комитета, согласились выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.