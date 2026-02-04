Защитник «Северстали» рассказал об ожиданиях от Олимпиады

Защитник «Северстали» Томас Грегуар поделился ожиданиями от предстоящих соревнований по хоккею в рамках Олимпийских игр в Милане.

— Совсем скоро начнётся Олимпиада. Там будет участвовать ваш одноклубник Адам Лишка. Будете болеть за него или Канаду?

— Разумеется, буду болеть за Адама, ведь он мой друг и отличный товарищ по команде, будет приятно смотреть, как он играет. Однако, конечно, буду болеть и за сборную Канады, надеюсь, она выиграет золото, – сказал Грегуар в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Тамаре Харинской.

Хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр — 2026 пройдёт с 5 по 22 февраля.