В субботу, 7 февраля, начнутся соревнования по прыжкам с трамплина на Олимпийских играх – 2026, которые пройдут в Италии. Россияне в этом виде спорта не выступят. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований по прыжкам с трамплина на Олимпиаде-2026.

Опубликовано расписание соревнований по прыжкам с трамплина на ОИ-2026
Олимпийские игры — 2026. Прыжки с трамплина. Расписание соревнований (время — мск):

жирным шрифтом выделены прыжки, в которых будут разыграны медали

7 февраля, суббота

  • 19.45. Женщины. Средний трамплин. Квалификация.
  • 20:45. Женщины. Средний трамплин. 1-й раунд.
  • 21.57. Женщины. Средний трамплин. Финал.

8 февраля, воскресенье

  • 20.00. Мужчины. Средний трамплин. Квалификация.
  • 21.00. Мужчины. Средний трамплин. 1-й раунд.
  • 22.12. Мужчины.Средний трамплин. Финал.

10 февраля, вторник

  • 19.30. Командные соревнования. Квалификация.
  • 20.45. Командные соревнования. 1-й раунд.
  • 22.00. Командные соревнования. Финал.

14 февраля, суббота

  • 19.30. Мужчины. Большой трамплин. Квалификация.
  • 20.45. Мужчины. Большой трамплин. 1-й раунд.
  • 21.57. Мужчины. Большой трамплин. Финал.

15 февраля, воскресенье

  • 19.30. Женщины. Большой трамплин. Квалификация.
  • 20.45. Женщины. Большой трамплин. 1-й раунд.
  • 21.57. Женщины. Большой трамплин. Финал.

16 февраля, понедельник

  • 20.00. Мужчины. Командные соревнования. Квалификация.
  • 21.00. Мужчины. Командные соревнования. 1-й раунд.
  • 21.43. Мужчины. Командные соревнования. 2-й раунд.
  • 22.20. Мужчины. Командные соревнования. Финал.

