В каких дисциплинах и видах спорта медали будут разыграны на ОИ-2026 впервые

На Играх в Италии спортсмены получат на семь комплектов наград больше, чем в Пекине. Кто получит шанс стать чемпионом?

На Олимпиаде-2026 спортсмены разыграют 116 комплектов медалей. Это на семь комплектов больше, чем было четыре года назад на Играх в Пекине.

Стоит сразу отметить, что из программы Игр в этот раз исключили смешанные командные соревнования в параллельном гигантском слаломе. Изменения коснулись и горнолыжной комбинации. В Италии состязания пройдут не в индивидуальном, как было раньше, а в командном формате.

Однако на замену одной исключённой дисциплине пришли восемь новых, в том числе три гонки в ски-альпинизме – виде спорта, который дебютирует на Играх!

Познакомимся с новыми дисциплинами XXV зимних Олимпийских игр.

Ски-альпинизм. Мужской спринт

Главная задача в ски-альпинизме или, как часто говорят сами спортсмены, в скимо (от англ. Ski Mountaineering): сначала подняться, а затем спуститься с горы быстрее всех своих соперников. На дистанции спортсмены чередуют лыжи и трейл, а на подъёмах также используют камусы – специальные насадки на лыжи, обеспечивающие сцепление при отталкивании.

В среднем забег спринта занимает три-четыре минуты. Подъём в гору спортсмены преодолевают сначала на лыжах, затем бегом, а ближе к верхней точке вновь надевают лыжи с камусами. Перед спуском насадки снимаются.

В спринте на Олимпиаде примут участие 18 спортсменов. На предварительном этапе они стартуют группами по шесть человек на выбывание, самые быстрые проходят в полуфиналы, а затем – в финал.

Главные фавориты в борьбе за золото мужского спринта – испанец Ориоль Кардона, француз Тибо Ансельме и швейцарец Джон Кистлер. За место на пьедестале поборется и россиянин Никита Филиппов, который в январе дважды взял бронзу на Кубке мира – он явно едет на Игры в отличной форме.

Когда смотреть: 19 февраля в 12:30.

Ски-альпинизм. Женский спринт

Дистанция и правила женского спринта в ски-альпинизме ничем не отличаются от мужской гонки, просто девушки преодолевают дистанцию чуть медленнее.

Главные претендентки на медали: француженка Эмили Харроп и швейцарка Марианне Фаттон. Девушек из России на Олимпиаде, увы, не будет.

Когда смотреть: 19 февраля в 11:50.

Ски-альпинизм. Смешанная эстафета

Команду в смешанной эстафете составляют один мужчина и одна женщина. Соревнования проходят по принципу командного спринта в лыжных гонках, где каждый из участников поочерёдно преодолевает свой отрезок и передаёт эстафету напарнику. Основная борьба за эстафетное золото развернётся между Испанией, Швейцарией и Францией – лидерами в ски-альпинизме.

Когда смотреть: 21 февраля в 15:30.

Скелетон. Смешанная эстафета

Впервые в истории олимпийского скелетона будут разыграны командные медали. В эстафете от страны выступят по два представителя сборной – мужчина и женщина. Женщина стартует первой, мужчина выходит на старт после напарницы. Побеждает команда с наименьшей суммой результатов.

Главными претендентами на первые олимпийские награды в смешанной эстафете станут американцы Мистик Ро и Остин Флориан – действующие чемпионы мира в этом виде программы. За золото также будут бороться британская пара Табита Стокер – Мэтт Уэстон и немецкий тандем олимпийских чемпионов в личных дисциплинах Ханна Найзе – Кристофер Гротер.

Когда смотреть: 15 февраля в 20:00.

Санный спорт. Женские двойки

Благодаря стремлению к гендерному равенству в санном спорте появился эквивалент мужским гонкам в двухместных санях – женские двойки.

Соревнования проходят в течение одного дня – у пар по два заезда. Золото выиграет команда, показавшая лучшее время по сумме заездов.

За первый олимпийский титул в женских двухместных санях будут биться практические непобедимые австрийки Селина Эгле и Лара Кипп. Превзойти их попробуют немки Даяна Айтбергер и Магдалена Матшина.

Когда смотреть: 11 февраля в 19:00.

Фристайл. Мужской парный могул

В парном могуле спортсмены одновременно стартуют по параллельным бугристым трассам и пытаются обогнать соперника, преодолевая неровности и выполняя прыжки и трюки в воздухе. Борьбу за медали начинают 32 участника, которые прорываются к финалу, выбивая друг друга.

Фаворит – лидер зачёта могула в Кубке мира японец Икума Хорисима. Его основные соперники – австралиец Мэтт Грэм и американец Ник Пейдж.

Когда смотреть: 15 февраля в 12:30.

Фристайл. Женский парный могул

В женском парном могуле правила те же, что и в мужском. Правда, уровень конкуренции ниже. Безоговорочный лидер – австралийка Джакара Энтони – олимпийская чемпионка Пекина и текущий лидер зачёта Кубка мира.

Когда смотреть: 14 февраля в 12:30.

Прыжки с трамплина. Женский большой трамплин

Ещё одно движение в сторону равенства полов на Играх. Теперь возможность выиграть золото в прыжках с большого трамплина есть и у женщин.

К первой попытке допускаются все спортсменки, во вторую выходят только лучшие. Итоговые баллы за две попытки суммируются. Победит спортсменка, набравшая наибольшее количество баллов за два прыжка.

Главный претендент на все золотые медали в женских прыжках с трамплина – словенка Ника Превц – сестра олимпийского чемпиона Петера Превца.

Когда смотреть: 15 февраля в 20:45.