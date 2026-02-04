Хоккеистки сборной Финляндии заразились норовирусом перед стартом Олимпиады

Четыре хоккеистки сборной Финляндии по хоккею заразились норовирусом перед стартом Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо, сообщает Iltalehti.

Отмечается, что симптомы желудочно‑кишечной инфекции появились у спортсменок во вторник вечером. Тренировки и встреча с прессой, запланированные на среду, были отменены в качестве меры предосторожности.

— Заболевшие и их соседи изолированы в комнатах в олимпийской деревне, а все помещения команды и на стадионе дезинфицируются, чтобы предотвратить распространение болезни, — сказала главный врач финской сборной Маарит Валтонен.

— Это сложная, но знакомая нам болезнь. Главное, что состояние заболевших взято под контроль.

Сборная Финляндии в первом матче олимпийского турнира в четверг сыграет с командой Канады.

Женская сборная Финляндии — четырехкратный бронзовый призер Олимпийских игр.