Мать Коростелева дала напутствие сыну и Непряевой

Призёр Олимпийский игр Наталья Коростелёва поделилась своими эмоциями перед стартом Олимпиады 2026

«Олимпийские игры – непредсказуемый старт, бывают неожиданности. Не будем загадывать, тем интереснее и томительнее ожидать начало Олимпиады. Желаю Савелию и Дарье Непряевой быть на пике драйва, получать кайф» - сказала Коростелёва.

Савелий Коростелёв и Дарья Непряева выступают на международных соревнованиях с декабря 2025 года. Это стало возможно после решения Спортивного арбитражного суда(CAS) признать решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда(FIS) о недопуске российских лыжников неправомерным. Россияне могут выступать в нейтральном статусе без национального флага и гимна.

По итогам этапа Кубка мира в швейцарском Давосе Коростелёв и Непряева отобрались на Олимпийские игры 2026 года. 21 января они получили официальное приглашение на Игры от Международного олимпийского комитета(МОК). В общем зачёте Кубка мира Коростелёв идёт на 14 месте с 537 очками в активе. Непряева занимает 21 место с 486 очками на своём счету.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортине-д Ампеццо. Соревнования лыжников будут проходить в Валь-ди-Фьемме. Первая гонка состоится 7 февраля. В этот день женщины выступят в скиатлоне. 8 февраля пройдёт мужской скиатлон.