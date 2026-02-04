Малинин ответил, будет ли он исполнять пятерной прыжок на Олимпиаде

Американский фигурист, чемпион мира Илья Малинин высказался о возможности исполнения им пятерного прыжка на зимней Олимпиаде-2026 в Милане. Он отметил, что готов его выполнить на льду в Италии.

«Может быть, а может, и нет. Посмотрим. Я об этом думаю: делать или не делать. Держу вас в напряжении. Дать подсказку? Иногда я даю слишком много намёков. Физически я готов. Если наступит нужный момент, вы это увидите. Чувствую ли я ответственность за дальнейшее развитие спорта? Это не столько ответственность, сколько страсть к фигурному катанию, возможность выложиться полностью, показать себя как личность и выразить себя через технические возможности и художественные ценности. Я всегда говорю, что фигурное катание — это продолжение твоей личности. Думаю, каждый должен нести это в своём катании. Именно это делает наш спорт таким красивым и особенным», — приводит слова Малинина Reuters.