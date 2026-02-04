На зимней Олимпиаде-2026 в Милане началась соревновательная программа

Сегодня, 4 февраля, началась соревновательная программа на зимней Олимпиаде-2026. Встречи первого круга группового этапа вечером в среду проходят в кёрлинге. На лёд соревнований в миксте вышли сборные Швеции и Южной Кореи, Великобритании и Норвегии, Чехии и Канады, Эстонии и Швейцарии.

Ранее в горнолыжном спорте состоялась первая официальная тренировка у мужчин в скоростном спуске. Для норвежского горнолыжника Фредрика Мёллера она прошла неудачно — он упал и самостоятельно покинуть трассу не смог. С трассы в Бормио его эвакуировали на вертолёте.

Напомним, церемония открытия Олимпиады-2026 состоится в пятницу, 6 февраля. Её начало — в 22:00 мск.