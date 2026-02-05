Фетисов оценил просмотр хоккея на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что не будет смотреть олимпийский хоккейный турнир на Играх-2026. Об этом сообщает «Чемпионат».

«У меня нет и не может быть никакого интереса к тому, откуда нас выгоняют! Я считаю предательством смотреть хоккей там, где нас нет по надуманным причинам», — заявил Фетисов.

Ранее точку в вопросе трансляции в России Игр-2026 поставил министр спорта страны Михаил Дегтярев. Он сообщил, что соревнования в полном объеме покажет онлайн-кинотеатр Okko.

МОК пригласил на Олимпиаду 13 российских спортсменов. Представителей командных видов спорта среди них нет.