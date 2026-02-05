Малинин рассказал, готов ли сделать пятерной прыжок на олимпийском льду

$76.9191.11

Фигурист Малинин рассказал, готов ли он сделать пятерной прыжок на олимпийском льду

Американский фигурист Илья Малинин заявил, что готов сделать пятерной прыжок на Олимпиаде 2026 года, передает Reuters.

«Может быть, а может и нет. Я об этом думаю: делать или не делать. Держу вас в напряжении. Иногда я даю слишком много намеков. Физически я готов. Если наступит нужный момент, вы это увидите», — сказал Малинин.

2 февраля Малинин провел первую тренировку на олимпийском льду, а на его коньках были шнурки ярко-желтого цвета, подобные носит на своих коньках Овечкин. Малинин заявил, что шнурки ему подарил сам хоккеист. По словам фигуриста, он будет их носить на протяжении всей Олимпиады.

Малинин — двукратный чемпион мира. Он стал первым спортсменом в истории, кто прыгнул семь четверных прыжков в рамках одной программы. В январе он завоевал золото на чемпионате США, для него эта победа стала 14-й подряд.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Из российских фигуристов в нейтральном статусе на Играх выступят одиночники Петр Гуменник и Аделия Петросян.

