Норвежский горнолыжник-призер не выступит на Олимпиаде

Норвежский горнолыжник Александр Омодт Кильде объявил, что досрочно завершает сезон и не выступит на Олимпийских играх-2026.

Спортсмен объяснил, что не смог полностью восстановиться после травм и операций. Кильде полностью пропустил сезон-2024/25 и вернулся на Кубок мира в ноябре 2025 года.

«Я сделал все, что мог, чтобы быть готовым к Играм, но разум и тело не функционируют так, как необходимо. Мне было очень сложно принять решение о пропуске Олимпиады. Однако само возвращение в спорт для меня уже было победой», – заявил Кильде, отметив, что сосредоточится на восстановлении и будет готовиться к следующему сезону.

Кильде – двукратный призер Олимпиады-2022, двукратный призер чемпионата мира-2023.