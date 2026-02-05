МОК собирается защищать журналистов в случае их притеснения на ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) будет защищать права всех работающих на Играх-2026 журналистов в случае поступления жалоб от них на нарушения свободы прессы, сигналов о преследовании или угрозах. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

МОК разработал механизм рассмотрения жалоб от представителей СМИ, которые считают, что на них оказали или могут оказать негативное воздействие. Поводом для обращения может быть и нарушение работы прессы, когда журналист лишен возможности свободно и безопасно выполнять свою работу на Олимпиаде-2026.

Международный олимпийский комитет предлагает журналистам информировать в случаях преследования, угрозы или жестокого обращения. МОК рассмотрит обращения и по другим вопросам, касающимся любых нарушений кодекса этики МОК, а также финансовых, юридических, нормативных и этических нарушений, в отношении которых Международный олимпийский комитет обладает юрисдикцией.

Подать жалобу или написать письмо следует через специальный сайт - горячую линию Международного олимпийского комитета. Каждое сообщение об инциденте будет рассматриваться в индивидуальном порядке с соблюдением конфиденциальности.