Глава МОК оценила возможность того, что американцев будут освистывать на ОИ

«Надеюсь, все будут проявлять уважение». Глава МОК Ковентри о том, что спортсменов из США могут освистать на церемонии открытия Олимпиады
Глава МОК призвала проявлять уважение к американским спортсменам.
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри ответила на вопрос журналиста, как МОК отреагирует на то, что американских спортсменов могут начать освистывать на церемонии открытия Олимпиады.
«Я надеюсь, что церемония открытия станет для всех возможностью проявить уважение. Когда мы находимся в олимпийской деревне – это лучший пример того, какими мы все должны быть, потому что там присутствуют спортсмены из всех слоев общества. Никто не спрашивает, из какой они страны, к какой религии принадлежат. Все просто общаются друг с другом, и это так здорово видеть. Это реальная возможность осознать, какими мы могли бы быть. Хотелось бы, чтобы церемония открытия напомнила нам об этом», – сказала Ковентри.
Церемония открытия Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдет 6 февраля.
«Надеюсь, все будут проявлять уважение». Глава МОК Ковентри о том, что спортсменов из США могут освистать на церемонии открытия Олимпиады
Брат Мбаппе выбыл минимум на 2 месяца из-за травмы. Этан повредил заднюю поверхность бедра в матче за «Лилль»
Федерация футбола Беларуси поддержала слова Инфантино о возвращении России: «Мы согласны, конечно. Мы в целом против любых ограничений и отстранений»
«Надеюсь, все будут проявлять уважение». Глава МОК Ковентри о том, что спортсменов из США могут освистать на церемонии открытия Олимпиады
Брат Мбаппе выбыл минимум на 2 месяца из-за травмы. Этан повредил заднюю поверхность бедра в матче за «Лилль»
Федерация футбола Беларуси поддержала слова Инфантино о возвращении России: «Мы согласны, конечно. Мы в целом против любых ограничений и отстранений»