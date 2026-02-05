В Италии заявили о серии кибератак из России в преддверии ОИ

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что против организаторов Олимпийских игр — 2026 были совершены кибератаки со стороны России в преддверии начала соревнований.

«Мы предотвратили серию кибератак на офисы министерств иностранных дел, а также на некоторые объекты зимних Олимпийских игр, в том числе отели в Кортина-д'Ампеццо. Атаки были совершены из России», — приводит слова Таяни The Times.

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 пройдёт 6 февраля в Милане. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.