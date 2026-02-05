Легендарный российский хоккеист ответил, будет ли смотреть Олимпиаду

Хоккеист Терещенко будет смотреть Олимпиаду, несмотря на отсутствие России
Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко заявил, что будет следить за олимпийским хоккейным турниром, несмотря на недопуск России, передает «Чемпионат».
«Это Олимпиада, конечно, представляет интерес. Хочется посмотреть. К сожалению, нас нет. Закрываться и не смотреть? Для меня странно. Всё равно спортсмены развиваются — это классно», — сказал Терещенко.
В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.
