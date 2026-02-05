Мать Малинина не приедет на Олимпийские игры

$76.9191.11

Илья Малинин рассказал, что его мама не приедет на Олимпийские игры

Американский фигурист, чемпион мира Илья Малинин рассказал, что его мама Татьяна Малинина не приедет поддержать его на Олимпийские игры — 2026 в Милане (Италия).

«Она осталась дома. Не приедет… Да, это касается нас обоих», — приводит слова Малинина Reuters.

Родители Ильи Малинина — бывшие фигуристы, русские спортсмены Татьяна Малинина и Роман Скорняков, выступавшие за Узбекистан. Мама и первый тренер Ильи – первая победительница чемпионата четырёх континентов (1999), победительница финала Гран-при (1999).

Церемония открытия Олимпийских игр — 2026 в Милане состоится в пятницу, 6 февраля. Её начало — в 22:00.

