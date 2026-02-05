Траньков оценил шансы Петросян и Гуменника на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков заявил «Матч ТВ», что Аделия Петросян и Петр Гуменник могут занять высокие места на Играх 2026 года.

Россияне Петросян и Гуменник будут выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. Медалисты в мужском одиночном катании станут известны 13 февраля, у женщин — 19‑го числа.

— Как считаете, Аделия и Петр смогут побороться за пьедестал?

— Аделия и Петр вполне точно могут кататься на очень высоком уровне, достойном подиума. И я хочу просто им пожелать максимально чисто откатать свои программы, — сказал Траньков «Матч ТВ».