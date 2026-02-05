Траньков оценил шансы Петросян и Гуменника на Олимпиаде

Траньков считает, что Петросян и Гуменник могут побороться за медали на Олимпиаде
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков заявил «Матч ТВ», что Аделия Петросян и Петр Гуменник могут занять высокие места на Играх 2026 года.
Россияне Петросян и Гуменник будут выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо. Медалисты в мужском одиночном катании станут известны 13 февраля, у женщин — 19‑го числа.
— Как считаете, Аделия и Петр смогут побороться за пьедестал?
— Аделия и Петр вполне точно могут кататься на очень высоком уровне, достойном подиума. И я хочу просто им пожелать максимально чисто откатать свои программы, — сказал Траньков «Матч ТВ».
Тарасова — о словах главы WADA про Тутберидзе: «Им нужно знать результаты этого тренера и понимать, что они могут говорить»
Лысенко о золоте на ЧЕ по велоспорту: «Мне хватило сил и фокуса для победы. Нереально рада, но так устала, уже просто хочу домой»
Губерниев — о словах главы WADA про Тутберидзе: «Мнение Баньки никто не спрашивает. Он чиновник, и пусть засунет его себе в жопу»
Тарасова — о словах главы WADA про Тутберидзе: «Им нужно знать результаты этого тренера и понимать, что они могут говорить»
Лысенко о золоте на ЧЕ по велоспорту: «Мне хватило сил и фокуса для победы. Нереально рада, но так устала, уже просто хочу домой»
Губерниев — о словах главы WADA про Тутберидзе: «Мнение Баньки никто не спрашивает. Он чиновник, и пусть засунет его себе в жопу»