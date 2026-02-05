Хоккейный матч на Олимпиаде перенесен из-за вируса

Матч группового этапа женского олимпийского хоккейного турнира между сборными Финляндии и Канады перенесен из-за выявленных случаев норовирусной инфекции в лагере финской команды. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

«Здоровье и благополучие игроков, персонала команд, официальных лиц и всех участников турнира являются наивысшим приоритетом», — сказано в заявлении федерации.

Встреча, которая изначально была запланирована 5 февраля в Милане, теперь состоится 12 февраля.

По информации финского издания Iltalehti, норовирус был обнаружен у четырех хоккеисток 3 февраля. В связи с этим были отменены тренировки и пресс-встречи команды в среду. Заболевшие спортсменки и их соседи по комнате в Олимпийской деревне были изолированы, а все командные объекты, включая ледовую арену, продезинфицированы для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

