Нортуг обратился к Коростелеву перед стартом Олимпиады-2026

Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира 40-летний норвежский лыжник Петтер Нортуг лично обратился к победителю Кубка России – 2024/2025, 22-летнему российскому лыжнику Савелию Коростелёву перед его стартом на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Коростелёв ранее опубликовал пост, в котором поделился своими закулисными моментами за день до официального старта Игр.

«Удачи», — написал Нортуг в комментариях к посту, отметив россиянина.

Коростелёв не оставил без внимания жест титулованного норвежца. Савелий опубликовал следующие эмодзи — 🥺💔🙏.

Программу соревнований лыжных гонок на Олимпиаде откроет женский скиатлон в субботу, 7 февраля. Коростелёв впервые выйдет на старт Олимпиады 8 февраля тоже в скиатлоне. Закроют программу масс-старты 21 и 22 февраля.