Названа причина нежелания Макрона приехать на открытие Игр

Возможное отсутствие президента Франции Эммануэля Макрона на церемонии открытия зимних Игр в Милане может объясняться тем, что он не пожелает оказаться на одной трибуне с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, передает радиостанция Radio-1 со ссылкой на французские источники.

По словам источников, у французского лидера не сложились отношения с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Журналисты заметили, что не только Макрон планирует пропустить открытие — премьер-министр Испании Педро Санчес считает свое присутствие на открытии Олимпиады несовместимым с участием делегации Израиля, состав которой не разглашается по соображениям безопасности.

Стало известно, кто зажжёт огонь на церемонии открытия Олимпиады-2026

Также отказался от визита в Италию глава кабмина Британии Кир Стармер, королевство представит сестра короля принцесса Анна.

XXV зимние Олимпийские игры намечены на 6—22 февраля. Они пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия), а ряд соревнований — в Ливиньо, Антерсельве, Бормио, Предаццо, Тезеро и Вероне.

Церемония открытия пройдет 6 февраля на футбольном стадионе. МОК уточнил, что российские спортсмены, которые выступят в нейтральном статусе, не смогут принять участие в церемонии открытия.