Захарова назвала клеветой обвинения Италии в хакерских атаках на олимпийские объекты

Захарова назвала клеветой обвинения Италии в хакерских атаках

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения МИД Италии в адрес России в якобы причастности хакеров к атакам на олимпийские объекты.

По словам Захаровой, подобные бездоказательные заявления являются клеветой, передает РИА «Новости».

Ранее МИД Италии сообщил о попытках атаки на олимпийские объекты, которую приписал хакерам, якобы связанным с Россией.

«Если подобные заявления делаются без доказательств, они называются клеветой», – сказала Захарова.

Напомним, МОК не пустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026.

