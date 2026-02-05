Захарова назвала клеветой обвинения Италии в хакерских атаках на олимпийские объекты

Захарова назвала клеветой обвинения Италии в хакерских атаках
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения МИД Италии в адрес России в якобы причастности хакеров к атакам на олимпийские объекты.
По словам Захаровой, подобные бездоказательные заявления являются клеветой, передает РИА «Новости».
Ранее МИД Италии сообщил о попытках атаки на олимпийские объекты, которую приписал хакерам, якобы связанным с Россией.
«Если подобные заявления делаются без доказательств, они называются клеветой», – сказала Захарова.
Напомним, МОК не пустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026.
