Президент ВАДА Витольд Банька заявил журналистам, что лично чувствует себя некомфортно из-за присутствия тренера Этери Тутберидзе на олимпийских играх в Милане. Она работала с Камилой Валиевой, попавшей в допинг-скандал в Пекине-2022. при этом ВАДА не сумело доказать вину Тутберидзе, поэтому претензий, кроме личной неприязну к ней у руководителя ВАДА нет.

Президент ВАДА поляк Витольд Банька, который говорил в интервью пранкерам Вовану и Лексусу, что не любит русских (статья "Президент ВАДА Витольд Банька признался, за что он не любит Россию" от 27.03.2024), выражает недовольство присутствием бывшего тренера Камилы Валиевой на Олимпийских Играх в Милане.

Глава Всемирного антидопингового агентства поляк Витольд Банька заявил в четверг, 5 февраля, что чувствует себя некомфортно в присутствии на Олимпийских играх в Милане-Кортине Этери Георгиевны Тутберидзе, бывшего тренера российской фигуристки Камилы Валиевой, оказавшейся в центре допингового скандала на зимних Играх 2022 года в Пекине.

Тутберидзе, которую ВАДА не сумела признать виновной ни в одном нарушении, связанном с положительным результатом теста Валиевой, и которая вследствие этого не понесла никакого наказания, , в настоящее время работает с чемпионкой Европы Никой Эгадзе из Грузии, и прибыла в Милан в качестве аккредитованного тренера. Где также находится российская фигуристка Аделия Петросян, работающая с ней и с Даниилом Глейхенгаухом в московском отделении «Хрустальный» ЦСО «Самбо-70».

«ВАДА не аккредитовала тренера Тутберидзе. Это не наше решение», — заявил президент ВАДА Витольд Банка на пресс-конференции 5 февраля - Но она здесь. Расследование не выявило доказательств того, что этот человек виновен в том, что Валиева принимала допинг, поэтому нет никаких законных оснований для ее отстранения от Олимпийских игр".

Но, конечно, если вы спросите мое личное мнение, я не чувствую себя комфортно в ее присутствии здесь, на Олимпийских играх», — добавил Банка.

На Играх 2022 года 15-летняя Валиева стала первой спортсменкой в истории женского фигурного катания, выполнившей четверной прыжок в командном зачете на Олимпийских играх, а Россия завоевала золотую медаль. Однако днем позже стало известно, что на чемпионате России в декабре 2021 года, всего за несколько недель до Олимпийских игр 2022 года, ее допинг-тест показал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин. При этом сам факт, что новости о найденном у Валиевой допинге просочились в прессу раньше, чем это было официально объявлено, а также то, что представители Международного союза конькобежцев некоторое время проводили собеседование в Камилой без присутствия ее тренера и без присутствия представителей российском команды, а также то, что само ВАДА нарушала процессуальные нормы в деле Валиевой, Баньку и его помощника, директора ВАДА Нигли Оливье нисколько не смущают - "Это другое". Но к сожалению, западные СМИ предпочитают об этом не писать до сих пор, предпочитая вспоминать в мельчайших подробностях все перипетии допингового дела Валиевой.

Вот и на этот раз весьма авторитетное информационного агентство Reuters, видимо тоже испытывающее дискомфорт от присутствия Тутберидзе в Милане, в сотый раз переписала историю Камилы. Начав с того, что сама Этери Тутберидзе неоднократно отрицала какую-либо причастность к применению допинга ее подопечными и всегда заявляла, что их благополучие является для нее первостепенной задачей. После "дела Валиевой" минимальный возраст фигуристов на Олимпийских играх был повышен до 17 лет.

Впрочем, не только у Баньки дискомфорт от вида Этери Георгиевны ("Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что даже кушать не могу"). Не могут спать спокойно и некоторые западные журналисты, своими провокационными вопросами пытающиеся в очередной раз раздуть русофобскую истерию на Играх.

Примером чего являются вопросы, которые они задают Баньке и генеральному директору Международного агентства по тестированию Биньямину Коэну. Которого также 5 февраля на пресс-конференции спросили о присутствии Тутберидзе на Играх.

«ITA не вправе комментировать это, поскольку мы не аккредитуем (спортсменов или тренеров), — сказал он. - Международное антидопинговое агентство (ITA) отвечает за все допинг-тесты до и во время Олимпийских игр. В отношении лица, участвовавшего в этом деле (Тутберидзе), не было установлено факта нарушения антидопинговых правил, но если бы это произошло, мы бы заняли очень строгую позицию. Любой несовершеннолетний, уличенный в нарушении антидопинговых правил, автоматически станет объектом расследования и в отношении его окружения. Несовершеннолетние, как правило, не принимают допинг в одиночку».