$76.5590.29

В женской сборной Чехии по хоккею отреагировали на появление российского флага на ОИ

Lenta.ruиещё 10

Менеджер сборной Чехии по хоккею Тереза Садилова отреагировала на появление российского флага на трибунах во время матча команды против США на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает Seznam Zprávy.

В сборной Чехии отреагировали на появление российского флага на ОИ
© Lenta.ru

Она назвала произошедшее ненужной провокацией.

«Мы сразу связались с IIHF и попросили убрать флаг, они отреагировали довольно быстро. Если честно, я не знаю, что именно произошло и кто его туда повесил», — добавила Садилова.

О появлении российского флага на матче Чехии против США стало известно ранее 6 февраля. Один из болельщиков вывесил триколор за скамейкой запасных чешской команды.

Официальная церемония открытия Игр-2026 состоится 6 февраля, соревнования завершатся 22 февраля. К Олимпиаде допущены 13 россиян в нейтральном статусе, представителей командных видов спорта среди них нет.

Прямые трансляции с Олимпиады смотрите тут

2
Главное сейчас
Главное сейчас