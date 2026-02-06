Флаг России вывесили на хоккейном матче на Олимпиаде

Флаг России вывесили на трибунах во время матча олимпийского женского турнира США — Чехия. Об этом сообщает портал Sport.cz .

Кто именно вывесил триколор, неизвестно. Флаги России запрещены к проносу на олимпийские объекты. Также этот запрет действует в медиацентре и Олимпийской деревне.

Знаменосец Украины на Олимпиаде обвинил российских спортсменов в несоблюдении нейтральности

Встреча завершился победой американок со счетом 5:1. Таким образом, они возглавили турнирную таблицу группы А, в которой также выступают сборные Канады, Финляндии и Швейцарии.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Италии. В ней примут участие 13 российских спортсменов. Они будут соревноваться в нейтральном статусе.

Прямые трансляции с Олимпиады смотрите тут.