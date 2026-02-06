Вероника Степанова: «Не так себе представляла открытие Олимпиады 2026»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова заявила, что будет следить за Играми‑2026, но не сожалеет о том, что не примет участия в соревнованиях.

© Соцсети

Официальная церемония открытия Олимпиады‑2026 пройдет в пятницу, 6 февраля.

— Не так себе представляла открытие Олимпиады 2026, «но сожалений горьких нет как нет». Все в сравнении. Есть вещи куда важнее спорта — и для меня, спортсменки, в том числе. С 2022 это говорю. Хотя остались еще те, кому сложно понять: если ты русский, то сердце твое должно замирать не от визита на Пьяцца‑дель‑Дуомо, а от Красной площади и Кремля. В неравных условиях, с проверками и ограничениями — эта Олимпиада не для нас. Хотя смотреть все равно буду. Чтобы найти слабые места соперниц. Чтобы вернуться на равных и победить. Отличный стимул, правда? — написала Степанова в Telegram‑канале.

Олимпиада в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершится 22 февраля.