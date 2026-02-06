Тарасова назвала фаворитов командного турнира ОИ по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, кого считает фаворитом командного турнира фигуристов на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Буду смотреть Олимпийские игры и следить за всеми фигуристами. США – фавориты в командном соревновании. Мне интересно, как выступят китайцы. Думаю, они будут бороться за тройку. Борьба за призовые места развернётся между Францией, Японией, США и Китаем», – приводит слова Тарасовой Metaratings.

Командный турнир фигуристов на Играх-2026 стартует 6 февраля.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.